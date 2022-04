प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर कोलकाता पुलिस के खिलाफ FIR, अभिषेक बनर्जी से जुड़ा मामला

ईडी की ओर से समन भेजे जाने को लेकर अभिषेक बनर्जी ने कहा था बंगाल में, हम जीत गए और भाजपा के लिए इसे पचा पाना मुश्किल है। अगर आप (बीजेपी) लड़ना चाहते हैं तो हमसे राजनीतिक, चुनावी लड़ाई लड़ें।

इस खबर को सुनें