फिंगरप्रिंट जांच से खुलेगी अमेरिकी नागरिक की असली पहचान

गोरखपुर में सोनौली बॉर्डर पर पकड़े गए अमेरिकी नागरिक की वास्तविक पहचान अब फिंगरप्रिंट जांच से तय होगी। यूपी पुलिस मुख्यालय ने महराजगंज पुलिस से रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई और इंटरपोल की समन्वय प्रक्रिया तय होगी।

गोरखपुर,प्रमुख संवाददाता। नेपाल सीमा से लगे सोनौली बॉर्डर पर पकड़े गए अमेरिकी नागरिक की वास्तविक पहचान अब फिंगरप्रिंट जांच से तय होगी। जांच एजेंसियों ने उसकी पहचान और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में यूपी पुलिस मुख्यालय ने महराजगंज पुलिस से फिंगरप्रिंट मिलान की रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक के फिंगरप्रिंट राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डाटाबेस से मिलाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गिरफ्तार व्यक्ति वही है जो वह अपनी पहचान बता रहा है या उसने किसी फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया है। फिंगरप्रिंट मिलान को पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है।

फिंगरप्रिंट रिपोर्ट की आवश्यकता फिंगरप्रिंट रिपोर्ट मिलने में देरी होने पर यूपी पुलिस मुख्यालय ने महराजगंज पुलिस को रिमाइंडर भेजकर तत्काल रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट लंबित रहने से आगे की अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि फिंगरप्रिंट मिलान रिपोर्ट आने के बाद ही गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक की वास्तविक पहचान, उसके खिलाफ दर्ज मामलों और अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड का अंतिम सत्यापन हो सकेगा।

कानूनी कार्रवाई की दिशा इसके आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई, इंटरपोल के साथ समन्वय और संभावित प्रत्यर्पण प्रक्रिया की दिशा तय होगी। सूत्रों के अनुसार, सीबीआई की इंटरपोल इकाई भी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है और विदेशी एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। अब सभी की निगाहें फिंगरप्रिंट जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे इस हाई-प्रोफाइल मामले के कई अहम सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है।