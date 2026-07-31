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वित्तीय प्रबंधन से योजनाबद्ध तरीके से करें खर्च, बनेंगे पारंगत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में वित्तीय प्रबंधन जागरूकता पर आधारित परीक्षा आयोजित की गई। प्राचार्य गोपालनंदन ने विद्यार्थियों को बचत करने और योजनाबद्ध तरीके से खर्च करने की सलाह दी। आईआईएम बोधगया और भारतीय म्यूचुअल फंड संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को वित्तीय ज्ञान और सही आर्थिक निर्णय लेने में मदद करना था।

वित्तीय प्रबंधन से योजनाबद्ध तरीके से करें खर्च, बनेंगे पारंगत

वित्तीय प्रबंधन से योजनाबद्ध तरीके से करें खर्च, बनेंगे पारंगत विद्यार्थी जीवन से ही बचत करने की डालें आदत इंजीनियरिंग कॉलेज : छात्रों के बीच वित्तीय प्रबंधन आधारित ली गयी परीक्षा चंडी, एक संवाददाता। नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के सहयोग से विद्यार्थियों के बीच वित्तीय प्रबंधन जागरूकता आधारित परीक्षा ली गयी। प्राचार्य गोपालनंदन ने कहा कि विद्यार्थी जीवन से ही कुछ कुछ पैसे की बचत करने की आदत डालनी चाहिए। वित्तीय प्रबंधन से योजनाबद्ध तरीके से खर्च करें। तभी आप वित्तीय ज्ञान में पारंगत बनेंगे। आईआईएम बोधगया व भारतीय म्यूचुअल फंड संघ द्वारा परीक्षा व जागरूकता कार्यक्रम कराया गया।

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सफल विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। प्राचार्य ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को वित्तीय प्रबंधन और सही आर्थिक निर्णय लेने के प्रति जागरूक करना था। आज के दौर में तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता भी बेहद जरूरी है। इससे छात्र अपने आय, बचत और निवेश के फैसले समझदारी से ले सकते हैं। आईआईएम बोधगया के वित्तीय साक्षरता राजदूत रॉबर्ट मर्चेंट ने व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन, नियमित बचत, म्यूचुअल फंड और सेबी के सुरक्षा नियमों पर विस्तार से बताया। प्रोफेसर अविनाश कुमार, डॉ राजेश रंजन सिन्हा व अन्य मौजूद थे।

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