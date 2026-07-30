तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता भी अत्यंत आवश्यक : प्राचार्य

खगड़िया। निज प्रतिनिधि राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, खगड़िया में गुरुवार को छात्रों के बीच वित्तीय जागरूकता एवं निवेश संबंधी ज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम हुआ। यह कार्यक्रम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की राष्ट्रव्यापी पहल के अंतर्गत बिहार के सभी जिलों में संचालित किए जा रहे अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों एवं युवाओं में वित्तीय साक्षरता तथा आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का आयोजन आईआईएम बोधगया तथा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आईआईएम बोधगया के अंतिम वर्ष के एमबीए छात्र शशांथ (नमक्कल, तमिलनाडु) थे।

उन्होंने बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से बी.टेक. (आईटी) की शिक्षा प्राप्त की है तथा वर्तमान में आईआईएम बोधगया में प्रबंधन की पढ़ाई कर रहे हैं।कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को वित्तीय नियोजन, बचत की आदत, म्यूचुअल फंड, स्मार्ट निवेश, निवेशकों के अधिकार, जोखिम प्रबंधन तथा सेबी द्वारा संचालित निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई। वक्ता ने छात्रों को कम उम्र से ही व्यवस्थित निवेश एवं वित्तीय अनुशासन अपनाने के लिए प्रेरित किया तथा उनके प्रश्नों का भी विस्तारपूर्वक उत्तर दिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में 25 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने की जानकारी दी गई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. मणि भूषण ने इस अवसर पर कहा कि आज के समय में तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता भी अत्यंत आवश्यक है। ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को अपने व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में बेहतर वित्तीय निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाते हैं। उन्होंने आईआईएम बोधगया एवं एएमएफआई की टीम का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही। कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा कार्यक्रम को अत्यंत ज्ञानवर्द्धक एवं उपयोगी बताया।