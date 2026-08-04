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जमुआ में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित, डिजिटल बैंकिंग की दी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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फोटो उमा 5 जमुआ गांव में आयोजित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को संबोधित करते शाखा प्रबंधक जोहेल अख्तर।

जमुआ में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित, डिजिटल बैंकिंग की दी जानकारी

जमुआ में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित, डिजिटल बैंकिंग की दी जानकारी बैरगनिया। प्रखंड के जमुआ गांव में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जमुआ पैक्स अध्यक्ष पूरन प्रसाद शाही ने की। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों एवं किसानों को डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय प्रबंधन तथा विभिन्न सरकारी वित्तीय योजनाओं के प्रति जागरूक करना था।

वित्तीय साक्षरता का महत्व

द सीतामढ़ी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, शाखा बैरगनिया के शाखा प्रबंधक जोहेल अख्तर ने कहा कि बदलते समय में वित्तीय साक्षरता प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। उन्होंने सुरक्षित डिजिटल लेनदेन, ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं तथा वित्तीय प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभों से भी अवगत कराया।

साइबर ठगी से बचाव

शाखा प्रबंधक ने साइबर ठगी से बचाव को लेकर लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक खाते से संबंधित गोपनीय जानकारी अथवा पासवर्ड किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा नहीं करें। उन्होंने संदिग्ध फोन कॉल एवं ऑनलाइन लिंक से सावधान रहने की भी सलाह दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पैक्स अध्यक्ष पूरन प्रसाद शाही ने किसानों से नाबार्ड एवं पैक्स के माध्यम से संचालित योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समय पर ऋण चुकाने से किसानों की साख मजबूत होती है और भविष्य में अधिक ऋण प्राप्त करने में सुविधा मिलती है। कार्यक्रम में बैंक कर्मी दीपू कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान, ग्रामीण एवं पैक्स सदस्य उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम कब आयोजित किया गया?
वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम जमुआ गांव में आयोजित किया गया।
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