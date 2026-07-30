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इंजीनरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों में वित्तीय जागरूकता पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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-आईआईएम बोधगया के सहयोग से इंजीनियरिंग कॉलेज में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यक्रम

इंजीनरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों में वित्तीय जागरूकता पर जोर

-आईआईएम बोधगया के सहयोग से इंजीनियरिंग कॉलेज में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम

कार्यक्रम का उद्देश्य

आरा, एक संवाददाता। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर में गुरुवार को आईआईएम बोधगया के सहयोग से वित्तीय साक्षरता (फाईनेंसियल लिटरेसी) कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में वित्तीय जागरूकता बढ़ाना और उन्हें बचत, निवेश व वित्तीय प्रबंधन के प्रति जागरूक बनाना था। शुभारंभ संस्थान की प्राचार्या डॉ अनामिका, डीन डॉ पंकज श्रीवास्तव, आईआईएम बोधगया के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव वर्मा और प्रशिक्षण व प्लेसमेंट पदाधिकारी प्रो अमृतांशु रौशन की ओर से संयुक्त रूप से किया गया। डीन डॉ पंकज श्रीवास्तव ने अतिथियों को हरित पौधा भेंट किया।

सत्र का विवरण

पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का आठवां अजूबा बताते हुए कहा कि नियमित बचत, अनुशासित निवेश और धैर्य दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि की कुंजी है। उन्होंने विद्यार्थियों से कम उम्र से ही निवेश और वित्तीय अनुशासन अपनाने की अपील की। मुख्य वक्ता अभिनव वर्मा ने प्रभावी और संवादात्मक सत्र में व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन, बजट निर्माण, बचत, म्यूचुअल फंड, स्मार्ट निवेश, निवेशक सुरक्षा और सेबी की भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी। प्रतिभागियों की समझ का मूल्यांकन करने के लिए इन्वेस्टर अवेयरनेस असेसमेंट आयोजित किया गया। इसमें सफल प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र दिया गया।

महत्व और भागीदारी

प्राचार्या डॉ अनामिका ने कहा कि तकनीकी शिक्षा के साथ वित्तीय साक्षरता भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट पदाधिकारी प्रो अमृतांशु रौशन ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में वित्तीय जागरूकता युवाओं को बेहतर आर्थिक निर्णय लेने और सफल कॅरियर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों के साथ संकाय सदस्यों ने भाग लिया। प्रश्नोत्तर सत्र में प्रतिभागियों ने निवेश, वित्तीय योजना व धन सृजन से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञ की ओर से विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था?
कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में वित्तीय जागरूकता बढ़ाना और उन्हें बचत, निवेश व वित्तीय प्रबंधन के प्रति जागरूक बनाना था।
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