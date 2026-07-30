ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की ऑडिट में पकड़ी गई वित्तीय अनियमितता

ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की ऑडिट में पकड़ी गई वित्तीय अनियमितता
गांवों में विकास कार्य के लिए दी गई धनराशि में वित्तीय अनियमितता के 388 प्रकरण ऑडिट के दौरान पकड़े गए हैं। 2010-11 से 2023-24 तक 740 ग्राम पंचायतों में 1844 ऑडिट मामले सामने आए हैं। डीपीआरओ उपेंद्र कुमार पांडेय ने कहा कि वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
अम्बेडकरनगर, संवाददाता। गांवों में विकास कार्य के लिए शासन स्तर से दी गई धनराशि में वित्तीय अनियमितता ऑडिट के दौरान पकड़ी गई है। कहीं बिना कार्य कराए धन निकाल लिया गया है तो कहीं आधा अधूरा कार्य पर ही धनराशि में हेराफेरी की गई है। ऐसे 388 प्रकरणों में ग्राम पंचायतों से धन की रिकबरी के लिए आरसी जारी की गई है।
वित्तीय वर्ष की जानकारी
वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2023-24 तक 740 ग्राम पंचायतों में 1844 ऑडिट प्रकरण सामने आए। इसमें 388 प्रकरणों पर आरसी जारी की गई है। शेष 1291 प्रकरणों के संबंध में ऑडिट विभाग के जेई आरईएस की टीम से सत्यापन कराने के उपरान्त निस्तारण हो सकेगा। वर्ष 2023-24 में 33 ग्राम पंचायतों में ऑडिट के दौरान 57 मामले वित्तीय अनियमितता के पकड़ी गए थे। इसमें 14 ग्राम पंचायतों के 26 मामलों की आख्या जिला लेखा परीक्षक अधिकारी को सत्यापन हेतु प्रेषित किया गया है।
पिछले फंड की निगरानी
वही वर्ष 2019-20 में 250 ग्राम पंचायतों में ऑडिट के दौरान 697 मामले वित्तीय अनियमितता के पाए गए थे, जिसमें 38 प्रकरण संतोषजनक पाए गए। इसमें 205 ग्राम पंचायतों के 501 प्रकरण का अनुपालन आख्या जिला लेखा परीक्षा अधिकारी को प्रेषित किया गया है अभी तक इसका निस्तारण नहीं हो सका है। वर्ष 2021-22 में विकास खंड अकबरपुर के ग्राम पंचायत कोटवा महमदपुर में हैंडपंप मरम्मत रिबोर पर बिना व्यय प्रमाणक व संगत अभिलेख के धन को व्यय करके वित्तीय आहरण करने का मामला ऑडिट में पकड़ा गया। इसमें 78545 रुपए की अनियमितता पायी गई है। इसकी आख्या जिला लेखा परीक्षा अधिकारी को प्रेषित की गई है।
अन्य ग्राम पंचायतों के मामले
अकबरपुर के गौरा ग्राम पंचायत में बिना मास्टर रोल संगत अभिलेख के धन को व्यय करके वित्तीय अपहरण किया गया है। इसमें 38000 धनराशि की अनियमिता पकड़ी गई है। अकबरपुर के नोखा ग्राम पंचायत में नियत व्यय सीमा से अधिक धन का व्यय करके वित्तीय दुरुपयोग का मामला ऑडिट में पकड़ा गयाा है। इसमें हैंडपंप मरम्मत व अन्य कार्य में एक लाख 56 हजार 704 रुपए का दुरुपयोग किया गया है। इसी तहर अन्य ग्राम पंचायतों में खडंजा, नाली निर्माण व हैंडपंप मरम्मत के नाम पर धन का दुरुपयोग करने के मामले ऑडिट में पाए गए हैं।
डीपीआरओ उपेंद्र कुमार पांडेय का कहना है कि ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण कराया जा रहा है। 388 प्रकरणों में आरसी जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है। लंबित प्रकरणों का सत्यापन कराने के उपरान्त निस्तारण होगा।
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