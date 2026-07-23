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लाभुकों में बीमा राशि और कृषि ऋण का किया वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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भारत सरकार के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत झारखंड ग्रामीण बैंक ने डोड़मा में वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को कृषि ऋण और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में लाभुकों को बीमा दावा राशि और ऋण सहायता प्रदान की गई।

लाभुकों में बीमा राशि और कृषि ऋण का किया वितरण

तोरपा, प्रतिनिधि। भारत सरकार के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम और नाबार्ड के सहयोग से झारखंड ग्रामीण बैंक, डोड़मा शाखा की ओर से गुरुवार को डोड़मा में वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अग्रणी जिला प्रबंधक अजित कुमार, नाबार्ड के डीडीएम और प्रखंड विकास पदाधिकारी नवीन चंद्र झा मौजूद थे। शाखा प्रबंधक राजीव नयन ने संचालन किया। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों को वित्तीय समावेशन, कृषि ऋण, एनआरएलएम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और उनका लाभ उठाने की अपील की।

कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत तीन लाभुकों को बीमा दावा राशि के चेक और स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। वहीं एक महिला उद्यमी को एग्रीकल्चर टर्म लोन के तहत एक लाख रुपये की ऋण सहायता दी गई। नाबार्ड के डीडीएम ने ग्रामीण आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी दी। बीडीओ नवीन चंद्र झा ने अधिक किसानों को कृषि ऋण से जोड़ने पर जोर दिया, जबकि एलडीएम अजित कुमार ने साइबर अपराध से बचाव और सुरक्षित बैंकिंग की जानकारी दी। शाखा प्रबंधक ने ग्राहकों से समय पर री-केवाईसी, नामांकन और निष्क्रिय खातों को सक्रिय कराने की अपील की।

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