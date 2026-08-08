तीन मृत प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों को मिलेगा 2-2 लाख का अनुदान
गया जी में तीन प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों को दो-दो लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। ये अनुदान बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत दिया जा रहा है। डीएम ने स्वीकृति प्रदान की, मृतकों में राकेश कुमार, राजेश कुमार और कुंदन कुमार शामिल हैं, जिनकी मौत विभिन्न दुर्घटनाओं में हुई थी।
तीन मृत प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों को मिलेगा 2-2 लाख का अनुदान गया जी, प्रधान संवाददातागया जी के तीन प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों के लिए दो-दो लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत अनुदान की स्वीकृति मिली है।शनिवार को डीएम शशांक शुभंकर ने इसके लिए स्वीकृति प्रदान की। बताया गया कि वजीरगंज के राजेश कुमार की मौत 14 दिसंबर 2025 को झारखंड में धक्का लगने से हुई थी। उनके पत्नी अनीता देवी के आवदेन पर अनुदान की राशि स्वीकृत की गई। वहीं अतरी राकेश कुमार की मौत 15 सितंबर 2025 को सड़क दुर्घटना में हुई थी।
उनकी मां देवमंती देवी को अनुदान की राशि प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार बोधगया के कुंदन कुमार की मौत एक जुलाई 2025 को तमिलनाडु में फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में हो गई थी। उनकी पत्नी काजल कुमारी को दो लाख रुपये अनुदान प्रदान किया गया।इन सभी मामलों की जांच पुनर्वास सह योजना के श्रम अधीक्षक ने की। साथ ही बीडीओ ने इनके दावों को सही पाया और अनुदान के लिए अनुशंसा की।
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