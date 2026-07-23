एनपीएस अंशदान में देरी पर कर्मियों को मुआवजा मिलेगा

शोल्डर :: वित्त मंत्रालय ने जारी किए सख्त दिशा-निर्देश, अफसरों की जवाबदेही होगी तय

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस खाते में मासिक अंशदान जमा करने में हो रही देरी पर वित्त मंत्रालय ने सख्ती दिखाई है। मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिया है कि यदि प्रशासनिक लापरवाही के कारण एनपीएस खाते में पैसा जमा होने में देरी होती है, तो संबंधित विभाग को कर्मचारी को इसका मुआवजा (ब्याज) देना होगा। साथ ही इस वित्तीय नुकसान की भरपाई दोषी अधिकारियों की जेब से की जाएगी। मंत्रालय के व्यय विभाग ने हाल ही में एनपीएस अंशदान जमा करने से जुड़े नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें स्पष्ट हिदायत जारी की है कि कर्मचारियों के मासिक एनपीएस अंशदान को जमा करने में हो रही देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने साफ कहा है कि इस देरी से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के लिए बनने वाली पेंशन राशि पर असर पड़ता है, क्योंकि इस दौरान निवेश पर मिलने वाला लाभ कम हो जाता है。

पीपीएफ के बराबर मिलेगा ब्याज व्यय विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी का मासिक एनपीएस अंशदान तय समय सीमा के बाद उसके खाते में जमा होता है, तो उसे देरी की पूरी अवधि का ब्याज दिया जाएगा। यह ब्याज लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) की मौजूदा ब्याज दर के बराबर होगा, जो अभी 7.1 फीसदी है।

देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर होगी कार्रवाई नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए वित्त मंत्रालय ने सीधी प्रशासनिक और वित्तीय जवाबदेही तय करने का फैसला किया है। मंत्रालय ने सभी विभागाध्यक्षों और मुख्य लेखा नियंत्रकों को निर्देश दिया है कि वे एनपीएस खाता खोलने, अंशदान की कटौती या कर्मचारी के पेंशन खाते में राशि जमा करने में हुई हर देरी की जांच करें और यह तय करें कि इसके लिए कौन अधिकारी या कर्मचारी जिम्मेदार है। अगर जांच में यह साबित होता है कि किसी अधिकारी की लापरवाही, फाइल अटकाने या लापरवाही की वजह से देरी हुई है, तो कर्मचारी को दिए जाने वाले ब्याज की पूरी राशि उस दोषी अधिकारी के वेतन से वसूली जाएगी। यानी सरकार को जितना अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा, उसकी भरपाई लापरवाह अधिकारी को करनी होगी।

आयकर कानून के आधार पर तय होगी जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि दोषी अधिकारी की वित्तीय जिम्मेदारी तय करने में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 201(1ए) के तहत टीडीएस जमा करने में देरी के मामलों में अपनाए जाने वाले नियमों का पालन किया जाएगा। इसके अलावा संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकेगी।

31 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी विभाग ने सभी सरकारी कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे एनपीएस अंशदान समय पर जमा करने के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। साथ ही, इन निर्देशों के पालन के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट 31 जुलाई 2026 तक मंत्रालय को भेजनी होगी।