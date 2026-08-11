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वित्तमंत्री की टिप्पणी के कुछ अंश रिकॉर्ड से हटाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कम्युनिस्टों पर की गई टिप्पणी को सभापति द्वारा कार्यवाही से हटा दिया गया। यह टिप्पणी कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान की गई थी। माकपा सदस्य जॉन ब्रिटास पर व्यक्तिगत हमले का संदर्भ दिया गया था।

वित्तमंत्री की टिप्पणी के कुछ अंश रिकॉर्ड से हटाया

राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कम्युनिस्ट दलों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए एक वाक्यांश को मंगलवार को सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कार्यवाही से हटा दिया। वित्त मंत्री ने सोमवार को उच्च सदन में कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए माकपा सदस्य जॉन ब्रिटास पर हमला किया था। कम्युनिस्टों के संबंध में इस्तेमाल एक वाक्यांश को उच्च सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया गया।

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