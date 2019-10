केंद्र सरकार ने जारी किया 125 रुपए का सिक्का, खास थी यह वजह

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने आज 125 रुपए का सिक्का जारी किया। यह सिक्का योगदा सत्संग सोसाइटी के संस्थापक और महान संत की स्मृति में जारी किया गया।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, परमहंश योगानंद की 125वीं जयंती पर यह सिक्का जारी किया गया। इस मौके पर वित्त एवं कॉर्पोरेट अफेयर्स के राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे।

