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होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए सुनवाई 18 को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के 397 पदों की मुख्य परीक्षा में चयनित 395 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम 25 जून को घोषित किया। आयोग कार्यालय में 18 अगस्त को 21 अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की सुनवाई होगी। चिन्हित अभ्यर्थियों को अपने मूल और छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना होगा।

होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए सुनवाई 18 को

लखनऊ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के 397 पदों के सापेक्ष मुख्य परीक्षा में चयनित 395 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम 25 जून को घोषित किया गया था। अंतिम चयन परिणाम में औपबंधिक रूप से सम्लित 21 अभ्यर्थियों के शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों का परीक्षण-सुनवाई आयोग के कार्यालय में 18 अगस्त को की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक सुभाष चंद्र प्रजापति ने कहा है कि चिन्हित 21 अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाणपत्रों की प्रति एवं छायाप्रति तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ आयोग के कार्यालय में सुबह 10 बजे सुनवाई के लिए उपस्थित हों। इस तिथि के बाद सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।

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