22--असीम मंडल व सलूका कायम को ट्रेस करने में जूते सुरक्षा कर्मी झारखंड में भाकपा (माओवादी) और अन्य नक्सली संगठनों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान अपने

झारखंड में भाकपा (माओवादी) और अन्य नक्सली संगठनों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाइयों, एनकाउंटर और आत्मसमर्पण नीतियों के चलते राज्य में नक्सलियों की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। ​हाल ही में 1 करोड़ के इनामी शीर्ष नक्सली और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी और दर्जनों कैडरों के सरेंडर के बाद कोल्हान क्षेत्र में नक्सली अब लगभग अपने अंतिम कगार पर है। सुरक्षा बल अब असीम मंडल व सलूगा कायम को ट्रेस करने में जूटे हुए है।

झारखंड में अब कितने नक्सली बचे हैं: ​झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के अनुसार, राज्य में अब सक्रिय नक्सलियों की कुल संख्या घटकर मात्र दर्जन भर रह गई है।​1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी और 16 से अधिक नक्सलियों द्वारा हथियार डालने के बाद, अब केवल कुछ छोटे-छोटे छिटपुट दस्ते ही बचे हैं।​वर्तमान स्थिति यह है ज्यादातर शीर्ष कैडर या तो मारे गए हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं या उन्होंने पुनर्वास नीति का लाभ उठाकर आत्मसमर्पण कर दिया है।

शीर्ष नेता असीम और सलुका कासटीक ठिकाना जुटाने में लगे है सुरक्षाबल: सुरक्षा बल अब सीधे बचे हुए एक करोड़ी शीर्ष नक्सली नेता असीम मंडल और सालुका कायम को टारगेट करने में लगे है।सुरक्षाबलो के अनुसार असीम मंडल पर ताज़ा अपडेट है यह है असीम मंडल अपने 9 साथियो के साथ पूर्वी सिंहभूम व बंगाल बॉर्डर के ट्राईजंक्शन क्षेत्र में छीपा हुआ है।

जबकि 10 लाख इनामी जोनम कमांडर सलुका कायम अपने तीन साथियो के साथ पोड़हाट व आसपास के जंगलो में घूम रहा है।

सरकार और पुलिस की रणनीति: असीम मंडल और सालुका कायम दोनों के दस्तों को घेरने के लिए झारखंड-पश्चिम बंगाल बॉर्डर और पोड़ाहाट के जंगलों में 'सर्च एंड डिस्ट्रॉय' अभियान चलाया जा रहा है।स्थानीय भाषाओं (हो, मुंडारी, संथाली) में पोस्टर और पंपलेट छापकर ग्रामीणों से खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि बचे हुए नक्सली मुख्यधारा में लौटते हैं, तो उन्हें राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत पूर्ण सुरक्षा और आर्थिक सहायता मिलेगी, अन्यथा वे सुरक्षा बलों की सीधी कार्रवाई का सामना करेंगे।

कोल्हान और सारंडा क्षेत्र में नक्सलियों की स्थिति: ​एक समय पर सारंडा और कोल्हान के घने जंगल माओवादियों के सबसे सुरक्षित गढ़ (रेड कॉरिडोर का केंद्र) माने जाते थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है।सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों ने सारंडा से नक्सलियों के संगठित तंत्र को लगभग समाप्त कर दिया है।हालांकि नक्सली बैकफुट पर हैं, लेकिन उन्होंने जंगल के रास्तों में हजारों आईईडी दबा रखी हैं।हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व नक्सलियों की मदद लेकर सुरक्षा बल जंगलों में बिछाए गए आईईडी को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने का काम कर रहे हैं।