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पोर्टल पर ऑनबोर्ड नहीं हुए तो रद होगा बीज लाइसेंस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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गोण्डा जिले में बीज विक्रेताओं के लिए साथी पोर्टल पर पंजीकरण करने का अंतिम अवसर 31 जुलाई तक है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि एक अगस्त से बीज का व्यवसाय केवल इस पोर्टल के माध्यम से होगा। पंजीकरण न करवाने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।

पोर्टल पर ऑनबोर्ड नहीं हुए तो रद होगा बीज लाइसेंस

गोण्डा, संवाददाता। जिले में बीज विक्रेताओं के लिए साथी पोर्टल पर ऑनबोर्ड होने का शुक्रवार अंतिम अवसर है। जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि ने शासन के निर्देशानुसार एक अगस्त से बीज का उत्पादन एवं व्यवसाय केवल साथी पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। ऐसे में जो बीज विक्रेता, उत्पादक संस्था, फर्म या सहकारी बिक्री केंद्र अभी तक पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हुए हैं, वे 31 जुलाई तक पर स्वयं, थोक विक्रेता अथवा लोकवाणी केंद्र के माध्यम से ऑनबोर्ड हो जाएं। निर्धारित तिथि तक पंजीकरण न कराने पर उनका बीज लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और अपंजीकृत डीलरों के साथ किसी प्रकार का बीज कारोबार नहीं होगा।

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि एक अगस्त से बीज लाइसेंस का नवीनीकरण भी उन्हीं विक्रेताओं का होगा, जो साथी पोर्टल से प्राप्त फॉर्म-डी एवं बीज वितरण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऑनबोर्डिग में किसी भी समस्या के लिए जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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