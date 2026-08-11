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यूपी कॉलेज: बीए और बीएससी (गणित) में प्रवेश का अंतिम मौका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी के यूपी कॉलेज में बीए और बीएससी (गणित) में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को 20 अगस्त तक आवेदन करने का अंतिम अवसर दिया गया है। प्राचार्य ने स्पष्ट किया कि इन विद्यार्थियों को निर्धारित समूह के अनुसार विषयों का चयन करना होगा। 20 अगस्त के बाद कोई और अवसर नहीं मिलेगा।

यूपी कॉलेज: बीए और बीएससी (गणित) में प्रवेश का अंतिम मौका

वाराणसी, संवाद। यूपी कॉलेज में बीए और बीएससी (गणित) में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को अंतिम अवसर दिया गया है। प्राचार्य प्रो. धर्मेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि सीयूईटी या किसी अन्य कारण से अब तक प्रवेश न ले पाने वाले विद्यार्थी 20 अगस्त तक आवेदन कर प्रवेश ले सकते हैं। प्राचार्य ने बताया कि बीएससी (गणित) में विषय चयन के लिए तीन समूह निर्धारित किए गए हैं। ग्रुप-ए में भौतिकी और अर्थशास्त्र, ग्रुप-बी में गणित और ग्रुप-सी में रसायन, सांख्यिकी, रक्षा अध्ययन, मनोविज्ञान, भूगोल और शारीरिक शिक्षा के विकल्प हैं। विद्यार्थियों को प्रवेश के दौरान निर्धारित समूह के अनुसार विषयों का चयन करना होगा।

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उन्होंने स्पष्ट किया कि 20 अगस्त के बाद प्रवेश का कोई अवसर नहीं मिलेगा। उन्होंने इच्छुक विद्यार्थियों से निर्धारित समय सीमा में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।

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