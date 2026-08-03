सेवानिवृत्ति के छह माह बाद भी नहीं सौंपे सरकारी अभिलेख

जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल (पीआरडी) कार्यालय ने सेवानिवृत्त तत्कालीन वरिष्ठ सहायक आलोक माहेश्वरी को शासकीय अभिलेख तत्काल हस्तांतरित करने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि एक सप्ताह के भीतर अभिलेख संबंधित अधिकारी को नहीं सौंपे गए तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अनुसार आलोक माहेश्वरी पर कूटरचित मस्टरोल के आधार पर पीआरडी स्वयंसेवकों को ड्यूटी भत्ता भुगतान कराने, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों से बिना प्रमाणित कराए तथा जिला युवा कल्याण एवं पीआरडी अधिकारी की स्वीकृति के बिना भुगतान करने सहित शासकीय कार्यों में लापरवाही और मनमानी कार्यप्रणाली के आरोप हैं।

इन आरोपों के आधार पर महानिदेशक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के आदेश से 24 जनवरी 2026 को उन्हें निलंबित कर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। निलंबन के दौरान ही 31 जनवरी 2026 को अधिवर्षता आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त हो गए।जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी ने बताया कि सेवा से अवमुक्त होने के बाद भी आलोक माहेश्वरी ने कार्यालय के शासकीय अभिलेखों का चार्ज नहीं सौंपा है। अभिलेख हस्तांतरित कराने को 8 मई 2026 को विशेष पत्रवाहक के माध्यम से नोटिस भेजा गया था, लेकिन उनके आवास पर न तो वह स्वयं मिले और न ही परिवार का कोई सदस्य उपस्थित मिला। विभाग ने माहेश्वरी को अंतिम चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि एक सप्ताह के भीतर कार्यालय में उपस्थित होकर सभी शासकीय अभिलेख संबंधित अधिकारी को नहीं सौंपे तो महानिदेशालय के निर्देशों के तहत उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि अभिलेख लंबे समय तक अपने पास रखना शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है।