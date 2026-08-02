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13 अगस्त तक होंगी आपत्ति दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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चम्पावत के एडीएम कृष्ण नाथ गोस्वामी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 14 जुलाई को हुआ था। नागरिक 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियाँ दर्ज कर सकते हैं।

13 अगस्त तक होंगी आपत्ति दर्ज

सतीश,चम्पावत। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। एडीएम कृष्ण नाथ गोस्वामी ने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन बीते 14 जुलाई को किया गया है।

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