न्यूज चैनल में लाइव डिबेट के दौरान मारपीट, सपा प्रवक्ता पुलिस हिरासत में, देखें वीडियो

फिल्म सिटी स्थित एक समाचार चैनल के स्टूडियो में चर्चा के दौरान सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया को धक्का दे दिया। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। भाटिया की शिकायत पर पुलिस ने भदौरिया को हिरासत में ले लिया। इसके बाद सपा कार्यकर्ता थाने के बाहर धरने पर बैठ गए।

सेक्टर-16ए फिल्म सिटी में शनिवार दोपहर 2:20 बजे निजी समचार चैनल के स्टूडियो में राजनीतिक बहस चल रही थी। बहस में कांग्रेस, सपा, भाजपा के प्रवक्ता समेत अन्य लोग भाग ले रहे थे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा और सपा प्रवक्ता में तीखी बहस हो गई। इसी दौरान सपा प्रवक्ता ने गौरव भाटिया को धक्का दे दिया। मामले को वहां मौजूद अन्य लोगों ने दोनों को संभाला।

These are our Indian leaders, #GauravBhatia and #AnuragBhadauriya fighting each other on national television, our next generation will be so happy. pic.twitter.com/nWgOBNYVI8