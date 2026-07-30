जेल में प्रतिबंधित सामान ले जाने को विलंब से आता था रंजीत
- जेल के उपाधीक्षक ने गृह रक्षक पर दर्ज कराई एफआईआर - उच्च कक्षपाल से
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। जेल में बीते 26 जुलाई को गृह रक्षक रंजीत कुमार और उच्च कक्षपाल ऋषिकेश कुमार यादव के बीच हुए झगड़े को लेकर उपाधीक्षक प्रमोद दास ने मिठनपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने बताया है कि जेल में प्रतिबंधित सामान ले जाने के लिए अक्सर होमगार्ड जवान तय समय से विलंब से आता है। इसी वजह से जब उच्च कक्षपाल ने सख्ती दिखाई तो झगड़ा हुआ। एफआईआर में होमगार्ड जवान रंजीत कुमार को नामजद आरोपित बनाया गया है।जेल उपाधीक्षक ने रिपोर्ट में कहा है कि रंजीत को पहले भी प्रतिबंधित सामान लाने के आरोप में पकड़ा गया था।
हालांकि, तब एफआईआर हुई या नहीं इसका जिक्र उपाधीक्षक ने नहीं किया है। यदि पूर्व की घटना में एफआईआर नहीं हुई तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा इसका भी उल्लेख नहीं किया है। जेल उपाधीक्षक कहना है कि इसी बात को लेकर टेलीफोन बूथ पर तैनात रंजीत पर समय से ड्यूटी आने के लिए जब उच्च कक्षपाल ने सख्ती बरती तो उसने गाली गलौज करते हुए हत्या की धमकी दी। इधर, होमगार्ड जवान रंजीत के आवेदन पर भी उच्च कक्षपाल ऋषिकेश को आरोपित बनाते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें रंजीत ने मारपीट व गाली गलौज करने का आरोप लगाया है।
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