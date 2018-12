G20 Summit : FIFA प्रेसिडेंट ने PM को गिफ्ट की फुटबॉल टीशर्ट, मोदी ने किया ये ट्वीट

भारत (India) 2022 में वार्षिक जी-20 शिखर सम्मेलन (G-20 Summit) की मेजबानी करेगा। तीन दिन के दौरे पर जी-20 सम्मेलन में हिस्सा लेने अर्जेंटीना गए पीएम मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने शनिवार को यह घोषणा की। पीएम ने ट्वीट कर इस बात की घोषणा की कि 2022 में भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ भी मनाएगा। मोदी ने शनिवार को दो दिन के जी-20 शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में यह घोषणा की। अर्जेंनटीना पहुंचकर पीएम मोदी का फुटबॉल से लगाव भी साफ नजर आया।

मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो ट्वीट की जिसमें वो फीफा के प्रेसिडेंट इन्फेंटीनो के साथ नजर आ रहे हैं और उन्होंने हाथ में एक टी शर्ट पकड़ रखी है। उस टी शर्ट पर मोदी, जी-20 लिखा है और साथ में फीफा फुटबॉल लिखा है। पीएम ने इस ट्वीट में इनफैंटीनो को टैग करके एक खूबसूरत कैप्शन भी लिखा है जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट को धन्यवाद किया है। पीएम ने लिखा, अर्जेंटीना आकर फुटबॉल के बारे में ना सोचना नामुमकिन है। अर्जेंटीना के खिलाड़ी भारत में बेहद चर्चित हैं। पीएम ने लिखा, आज मुझे फीफा के प्रेसिडेंट जिएनी इनफैंटीनो ने जर्सी दी। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

Impossible to come to Argentina and not think about football. Argentinian players are tremendously popular in India. Today, received this jersey from @FIFAcom President Gianni Infantino. I thank him for the kind gesture. pic.twitter.com/6IszG7fyFC

जी-20 शिखर सम्मेलन में भारत करेगा मेजबानी

मोदी ने भारत को इसकी मेजबानी मिलने के बाद इसके लिए इटली का शुक्रिया अदा किया। साथ ही, उन्होंने जी-20 समूह के नेताओं को 2022 में भारत आने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री ने घोषणा के बाद ट्वीट किया, साल 2022 में भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। उस विशेष साल में, भारत जी-20 शिखर सम्मेलन में विश्व का स्वागत करने की आशा करता है। विश्व की सबसे तेजी से उभरती सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत में आइए। भारत के समृद्ध इतिहास और विविधता को जानिए और भारत के गर्मजोशी भरे आतिथ्य का अनुभव लीजिए।

जी-20 दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। जी-20 के सदस्यों में अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका।

In 2022 India completes 75 years since Independence. In that special year, India looks forward to welcoming the world to the G-20 Summit! Come to India, the world's fastest growing large economy! Know India’s rich history and diversity, and experience the warm Indian hospitality.