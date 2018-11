पारंपरिक श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दीपावली पर्व

पूरे देश में प्रकाश पर्व दीपावली बुधवार को पारंपरिक श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों को दीपों एवं झालरों से सजा कर और पटाखे चलाकर तथा मित्रों एवं रिश्तेदारों में मिठाइयां बांट कर परस्पर खुशियां मनायी।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-चीन सीमा के पास बर्फीले पहाड़ों पर सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) के जवानों के साथ दिवाली मनाई। मोदी ने जवानों से कहा कि दूर-दराज के इलाकों में बर्फीले पहाड़ों पर ड्यूटी करने की उनकी लगन राष्ट्र की ताकत को और मजबूत बनाती है। हर्षिल छावनी क्षेत्र में जवानों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे अपनी प्रतिबद्धता और अनुशासन के जरिये 125 करोड़ भारतीयों के सपने एवं भविष्य को सुरक्षित करते हैं और लोगों में सुरक्षा और निडरता का भाव पैदा करने में मदद करते हैं।



मोदी ने सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की मौजूदगी में सैनिकों से कहा, ''आप हमारी जमीन के केवल एक कोने की रक्षा नहीं कर रहे हैं। देश की सरहदों की सुरक्षा करके, आप 125 करोड़ भारतीयों के सपनों और जिंदगियों की सुरक्षा कर रहे हैं।

Uttarakhand: Prime Minister Narendra Modi celebrated #Diwali with Jawans of the Indian Armed Forces at Harsil today. pic.twitter.com/0aPgItJW1F