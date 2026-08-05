48 घंटे के अंदर पकड़ा गया बेलरायां रेंज में दूसरा तेंदुआ

बेलरायां वन रेंज की लट्ठौहा बीट के कटैला फार्म में मंगलवार अलसुबह एक मादा तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गई। इसकी वजह से इधर के कई गांवों के लोग काफी दहशत में थे। वन विभाग को 48 घंटे में यह कामयाबी मिली है। बेलरायां वन रेंज के लट्ठौहा बीट के मुर्तिहा के कटैला फार्म गांव की आबादी के आसपास इस तेंदुआ की चहलकदमी पिछले कई दिनों से देखी जा रही थी। वह कई बार घरों के नजदीक पहुंचने के साथ ही पालतू मवेशियों पर भी हमला कर चुकी थी। इससे गांव के लोगों में दहशत का माहौल बनता जा रहा था।

तेंदुए की बढ़ती गतिविधियों से लोगों में बढ़ रहे डर और ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने कटैला फार्म में पहले से लगे पिंजरे में चारा रखा था। मंगलवार तड़के करीब चार बजे इसमें मादा तेंदुआ कैद हो गई। रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इसी जगह 22 मई 2026 को भी एक तेंदुआ पकड़ा गया था। उसके बाद एहतियात के तौर पर यहां फिर पिंजरा लगा दिया गया था। इसी में मंगलवार सुबह मादा तेंदुआ फंस गई। पकड़े गए मादा तेंदुआ की उम्र दो से तीन वर्ष है। सूचना पाकर वन दारोगा नसीम अहमद और राकेश गुप्ता टीम सहित वहां पहुंचे। तेंदुए को वन रेंज कार्यालय ले जाया गया। वहां उसका स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराने के बाद आला अफसरों के निर्देश पर आगे कार्रवाई की जाएगी।