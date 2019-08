Video : महिला चालक ने जब घर के सामने खड़ी कार को मारी जबरदस्त टक्कर

एक कार चालक द्वारा जान बूझकर दूसरी कार में टक्कर मारने का वीडियो सामने आया है। घटना पुणे के रामनगर इलाके की है। आरोपी महिला ड्राइवर जिस प्रकार से घूम- घूमकर अपनी कार से दूसरी कार को टक्कर मार रही है वह डराने वाला है।

महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवाड़ के एडिशनल सीपी ने बुधवार को मीडिया को बताया कि एक महिला चालक ने अपनी कार से तीन कारों को टक्कर मारकार नुकसान पहुंचाया है। मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

आप भी यहां इस घटना का वीडियो देख सकते हैं->

#WATCH A driver hits her car against a parked car repeatedly, in Pune's Ramnagar area. Additional CP, Pimpri-Chinchawad says, "A woman driver damaged three cars with her car in Ramnagar area; Case registered, further investigation underway." (20th August) pic.twitter.com/QE1kLrWsJF