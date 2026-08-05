डीएसडी देखने जमशेदपुर पहुंचीं एसएफसी की एमडी
जमशेदपुर में राज्य खाद्य निगम की प्रबंध निदेशक रंजीता टोप्पो ने बर्मामाइंस गोदाम जाकर खाद्यान्न उठाव का निरीक्षण किया। उन्होंने उपायुक्त राजीव रंजन से मुलाकात की और जिले में खदान आपूर्ति की स्थिति पर चर्चा की। नई व्यवस्था के तहत अनाज सीधे डीलरों तक पहुंचाने का निरीक्षण करने का उद्देश्य है।
जमशेदपुर। राज्य खाद्य निगम की प्रबंध निदेशक (एमडी) रंजीता टोप्पो मंगलवार को जमशेदपुर के दौरे पर पहुंची। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के बर्मामाइंस गोदाम जाकर खाद्यान्न के उठाव का निरीक्षण किया और बाद में जिला मुख्यालय पहुंची। यहां उन्होंने उपायुक्त राजीव रंजन और अपर उपायुक्त अनुराग तिवारी से मुलाकात कर जिले में खदान आपूर्ति की स्थिति पर बातचीत की। हिंदुस्तान से बातचीत में एमडी ने बताया कि वह जमशेदपुर में शुरू हुई नई व्यवस्था एफसीआई से सीधे डीलरों तक अनाज पहुंचाने का निरीक्षण करने पहुंची हैं। वह देखना चाहती हैं कि यहां डीएसडी में कोई समस्या तो नहीं हो रही।
उनके साथ विशिष्ट अनुभजन पदाधिकारी राहुल जी आनंद जी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह एसएफ़सी के जिला प्रबंधक (डीएम) जुल्फिकार अंसारी भी थे।
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