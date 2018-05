राजीव गांधी पुण्यतिथि: पिता ने मुझे प्यार और सम्मान करना सिखाया-राहुल

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को अपने पिता एवं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 27वीं पुण्यतिथि पर याद करते हुए कहा कि पिता ने उन्हें सभी को प्यार और सम्मान करना सिखाया। राहुल ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, “मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि नफरत पालने वालों के लिए यह जेल होती है। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं उनका आभार जताता हूं कि उन्होंने मुझे सभी को प्यार और सम्मान करना सिखाया।”

My father taught me that hate is a prison for those who carry it. Today, on his death anniversary, I thank him for teaching me to love and respect all beings, the most valuable gifts a father can give a son.



Rajiv Gandhi, those of us that love you hold you forever in our hearts. pic.twitter.com/BBjESe4D3S