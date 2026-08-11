हिमाचल : पिता ने बेटे को उफनती नदी में फेंका
-पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया शिमला, एजेंसी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में
-पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया शिमला, एजेंसी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक पिता पर अपने छह साल के बेटे को उफनती रावी नदी में फेंकने का आरोप है। घटना के बाद आरोपी ने मंगलवार सुबह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है।पुलिस के अनुसार, घटना सोमवार रात चंबा की कियानी ग्राम पंचायत क्षेत्र में हुई। इलाके के रहने वाले हितेश कुमार पर आरोप है कि उसने अपने बेटे को रावी नदी में फेंक दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने बच्चे की तलाश शुरू की। नदी में तेज बहाव और पानी का स्तर बढ़ा होने के कारण बचाव दल को काफी परेशानी हो रही है।
चंबा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश शर्मा ने बताया कि नदी के संभावित इलाकों में लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि, तेज बहाव के कारण अब तक बच्चे का कोई पता नहीं चल सका है।
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