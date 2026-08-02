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गांजा तस्करी करते पिता पुत्र गिरफ्तार, माल बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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लंभुआ में पुलिस ने एक पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया, जो गांजा खरीदने और बेचने का कारोबार कर रहे थे। चेकिंग के दौरान, पुलिस ने दोनों के पास से एक किलो से अधिक गांजा और मोबाइल फोन बरामद किए। दोनों को जेल भेज दिया गया है।

गांजा तस्करी करते पिता पुत्र गिरफ्तार, माल बरामद

लंभुआ, संवाददाता। चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में गांजा के साथ पुलिस ने पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया और विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे गांजा खरीदकर बेचते हैं और इसी से परिवार का खर्च चलाते हैं। लंभुआ कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक दिलीप कुमार अपने हमराहियों के साथ शनिवार की रात छंगेपुर मोड़ पाण्डेपुर पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। सूचना मिली कि सुलतानपुर की तरफ से दो लोग बाइक से गांजा लेकर आ रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर स्प्लेंडर बाइक सवार दो युवकों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान प्रखर सोनी पुत्र संतोष सोनी,संतोष सोनी पुत्र ताराप्रसाद सोनी, निवासी शाहपुर हरिवंश, थाना लम्भुआ के रूप में हुई।

तलाशी में प्रखर सोनी के पास काली पन्नी में एक किलो एक सौ छत्तीस ग्राम तथा संतोष सोनी के पास सफेद पन्नी में एक किलो 142 ग्राम गांजा बरामद हुआ। मौके से पुलिस ने दो एंड्राइड मोबाइल भी बरामद की। बाइक का कागज न दिखाने पर एमवी एक्ट में बाइक को सीज कर दिया गया।

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