जमीन विवाद में पिता-पुत्र पर हमला, चार के खिलाफ रिपोर्ट
बलरामपुर के जबदहा गांव में जमीन के विवाद के चलते पिता-पुत्र पर हमला हुआ। खेत में चरी काटते समय पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने लाठी और धारदार हथियार से मारपीट की। हमले में पुत्र को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।
बलरामपुर, संवाददाता। कोतवाली देहात क्षेत्र के जबदहा गांव में जमीन के विवाद को लेकर पिता-पुत्र पर हमला करने का मामला सामने आया है। खेत में चरी काटने गए पिता-पुत्र से पुरानी जमीन की रंजिश को लेकर कहासुनी के बाद आरोपियों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियार से मारपीट की। हमले में बेटे के सिर में गंभीर चोट लगने का आरोप है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबदहा निवासी अरुण कुमार पांडेय ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि तीन अगस्त की शाम करीब छह बजे वह अपने बेटे अमन पांडेय के साथ खेत में चरी काटने गए थे।
इसी दौरान गांव के ही पवन कुमार पांडेय, उनके बेटे दीपक पांडेय, पत्नी धुवा देवी व बेटी ज्योति वहां पहुंच गए। आरोप है कि जमीन के पुराने विवाद को लेकर चारों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों व धारदार हथियार से पिता-पुत्र पर हमला कर दिया। मारपीट के दौरान अमन के सिर में गंभीर चोट आई। शोर सुनकर आसपास के लोगों के पहुंचने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रभारी निरीक्षक गिरजेश तिवारी ने बताया कि अरुण कुमार पांडेय की तहरीर के आधार पर चार लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें