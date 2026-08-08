जमीन विवाद में पिता-पुत्र पर हमला, चार के खिलाफ रिपोर्ट

बलरामपुर, संवाददाता। कोतवाली देहात क्षेत्र के जबदहा गांव में जमीन के विवाद को लेकर पिता-पुत्र पर हमला करने का मामला सामने आया है। खेत में चरी काटने गए पिता-पुत्र से पुरानी जमीन की रंजिश को लेकर कहासुनी के बाद आरोपियों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियार से मारपीट की। हमले में बेटे के सिर में गंभीर चोट लगने का आरोप है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबदहा निवासी अरुण कुमार पांडेय ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि तीन अगस्त की शाम करीब छह बजे वह अपने बेटे अमन पांडेय के साथ खेत में चरी काटने गए थे।

इसी दौरान गांव के ही पवन कुमार पांडेय, उनके बेटे दीपक पांडेय, पत्नी धुवा देवी व बेटी ज्योति वहां पहुंच गए। आरोप है कि जमीन के पुराने विवाद को लेकर चारों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों व धारदार हथियार से पिता-पुत्र पर हमला कर दिया। मारपीट के दौरान अमन के सिर में गंभीर चोट आई। शोर सुनकर आसपास के लोगों के पहुंचने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रभारी निरीक्षक गिरजेश तिवारी ने बताया कि अरुण कुमार पांडेय की तहरीर के आधार पर चार लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।