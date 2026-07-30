पंडारक में चार पिस्टल और 140 गोलियों के साथ पिता-पुत्र गिरफ्तार
पंडारक थाना क्षेत्र के भगवतीपुर करमौर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया। उनके पास से तीन कट्टा, एक पिस्टल, 140 कारतूस और 56,200 रुपये नकद मिले। दयानंद पासवान और उसके पुत्र अभिषेक कुमार किसी बड़ी आपराधिक घटना की योजना बना रहे थे।
पंडारक थाना क्षेत्र के भगवतीपुर करमौर गांव में एसटीएफ और पुलिस ने छापेमारी कर पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया। उनके पास से तीन कट्टा, एक पिस्टल, 140 कारतूस और 56,200 रुपये नकद व अन्य सामान बरामद किए गए। फतुहा एसडीपीओ कार्यालय में बुधवार को ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार ने बताया कि एसटीएफ के माध्यम से सूचना मिली थी कि पंडारक के भगवतीपुर करमौर निवासी दायणंद पासवान और उसका पुत्र अभिषेक कुमार किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। उसने अपने घर पर बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस जमा किया हुआ है। इसके बाद एक टीम का गठन करते हुए अलसुबह उसके घर पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई के दौरान दयानंद पासवान एवं उसके पुत्र अभिषेक कुमार को दबोच लिया गया। घर की तलाशी लेने पर तीन देसी कट्टा, एक पिस्तौल, एक मैगजीन, 140 कारतूस, 56,200 रुपये, दो मोबाइल और पांच बिनडोली बरामद किए गए।
पुलिस की रिपोर्ट
ग्रामीण एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित दयानंद पासवान पूर्व से ही हत्या, लूट और डकैती जैसे संगीन अपराधों में शामिल रहा है। जबकि उसके पुत्र का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। उनसे पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि हथियार और कारतूस कहां से लाए गए थे। इनके पीछे किसी बड़े आपराधिक गिरोह का नेटवर्क तो नहीं है।
बदमाश की गिरफ्तारी
बिक्रम में कट्टा और गोलियों के साथ बदमाश गिरफ्तार : बिक्रम थाना क्षेत्र के मोहनचक गांव में मंगलवार की रात पुलिस ने छापेमारी कर कट्टा और दो कारतूस के साथ सुनील कुमार उर्फ ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया। वह रमेश प्रसाद यादव का पुत्र है। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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