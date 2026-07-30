पंडारक में चार पिस्टल और 140 गोलियों के साथ पिता-पुत्र गिरफ्तार

पंडारक थाना क्षेत्र के भगवतीपुर करमौर गांव में एसटीएफ और पुलिस ने छापेमारी कर पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया। उनके पास से तीन कट्टा, एक पिस्टल, 140 कारतूस और 56,200 रुपये नकद व अन्य सामान बरामद किए गए। फतुहा एसडीपीओ कार्यालय में बुधवार को ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार ने बताया कि एसटीएफ के माध्यम से सूचना मिली थी कि पंडारक के भगवतीपुर करमौर निवासी दायणंद पासवान और उसका पुत्र अभिषेक कुमार किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। उसने अपने घर पर बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस जमा किया हुआ है। इसके बाद एक टीम का गठन करते हुए अलसुबह उसके घर पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई के दौरान दयानंद पासवान एवं उसके पुत्र अभिषेक कुमार को दबोच लिया गया। घर की तलाशी लेने पर तीन देसी कट्टा, एक पिस्तौल, एक मैगजीन, 140 कारतूस, 56,200 रुपये, दो मोबाइल और पांच बिनडोली बरामद किए गए।