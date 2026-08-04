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बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को उम्रकैद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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बलिया में एक पिता को अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई है। अदालत ने उसे 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 25 हजार पीड़िता को दिए जाएंगे। यह घटना 11 अप्रैल को हुई थी और दोषी पिता को 46 दिनों के भीतर सजा सुनाई गई।

बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को उम्रकैद

बलिया, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या आठ) विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम कांत की अदालत ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के दोषी पिता को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कुकर्मी पिता पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से 25 हजार रुपए पीड़ित बेटी को दिए जाएंगे, जबकि शेष धनराशि कोष में जमा करने का आदेश न्यायालय ने दिया है। जिला पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के चलते पाक्सो एक्ट के इस मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिए जाने के 46 दिनों में ही आजीवन कारावास की सजा हुई है।

घटना सुखपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की है। 15 वर्षीय बेटी ने आरोप लगाया कि 11 अप्रैल की रात करीब नौ बजे उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपनी चाची के साथ थाने पर जाकर इसकी सूचना दी। प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस विवेचना में जुट गई। अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय ने 18 जून 2026 को अभियुक्त पर आरोप तय किया। दो जुलाई को साक्ष्य कार्रवाई प्रारंभ हुई l अभियोजन की तरफ से चार गवाहों का परीक्षण कराया गया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह को प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) राकेश कुमार पांडे और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सत्येन्द्र सिंह की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त पर दोष सिद्ध पाया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के समय घटना को गंभीर सामाजिक अपराध मानते हुए दोषी पिता को अधिक से अधिक दंड देने की मांग की गई।

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