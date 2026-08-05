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पुत्र के स्वस्थ होने पर दंडवत कांवड़ लेकर बुढ़ाना पहुंचे अंकित तोमर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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गांव सफीपुर के अंकित तोमर अपने 11 महीने के बेटे शिवांस के स्वस्थ होने की मन्नत पूरी करने हरिद्वार से दंडवत कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान उन्होंने 21 जुलाई को हर की पौड़ी से गंगाजल लिया। उनकी पत्नी और परिवार के सदस्य भी उनके साथ हैं।

पुत्र के स्वस्थ होने पर दंडवत कांवड़ लेकर बुढ़ाना पहुंचे अंकित तोमर

बुढ़ाना। गांव सफीपुर निवासी एवं फेसबुक क्रिएटर अंकित तोमर अपने 11 माह के पुत्र शिवांस के स्वस्थ होने की मन्नत पूरी करने के लिए हरिद्वार से दंडवत कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। मंगलवार को वह बुढ़ाना में नगर पंचायत कार्यालय स्थित कांवड़ सेवा शिविर पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। अंकित ने बताया कि पुत्र के जन्म के बाद वह लगातार बीमार रहने लगा था। कई अस्पतालों में उपचार कराने के बाद भी जब स्थायी लाभ नहीं मिला तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से मन्नत मांगी कि पुत्र के स्वस्थ होने पर वह हरिद्वार से दंडवत करते हुए गंगाजल लेकर आएंगे।

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मन्नत पूरी होने पर उन्होंने 21 जुलाई को हर की पौड़ी से गंगाजल उठाकर यात्रा शुरू की। इस कठिन यात्रा में पत्नी सोनम, माता इंद्रा, भाई अमित, भांजा विशाल, भतीजा आर्य और भतीजी आरजू भी उनके साथ पैदल चल रहे हैं। रुड़की में चप्पल टूटने के बाद अंकित नंगे पैर ही यात्रा कर रहे हैं। बुढ़ाना में दो दिन विश्राम के बाद वह पूरा महादेव में गंगाजल से जलाभिषेक के लिए रवाना होंगे।

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