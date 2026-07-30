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पुत्र के स्वस्थ होने पर दंडवत कांवड़ लेकर निकले हरिद्वार से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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बुढ़ाना क्षेत्र के सफीपुर निवासी अंकित तोमर ने अपने 10 महीने से बीमार पुत्र शिवांश के ठीक होने पर हरिद्वार से दंडवत कांवड़ लाने का संकल्प लिया। उन्होंने भोलेनाथ से मन्नत मांगी थी कि बेटा ठीक हो जाए। अब अंकित अपने परिवार के साथ शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए यात्रा कर रहे हैं।

पुत्र के स्वस्थ होने पर दंडवत कांवड़ लेकर निकले हरिद्वार से

बुढ़ाना क्षेत्र के सफीपुर निवासी अंकित तोमर ने अपने 10 माह से लगातार बीमार चल रहे पुत्र शिवांश के स्वस्थ होने पर भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी अटूट आस्था का परिचय दिया। अंकित ने बताया कि जब उनका पुत्र गंभीर रूप से बीमार था, तब उन्होंने भोले बाबा से मन्नत मांगी थी। कि यदि उनका बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा, तो वह हरिद्वार से दंडवत कांवड़ लाकर अपने परिवार के साथ सफीपुर स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। अंकित भोले के अनुसार भोले बाबा की कृपा से उनका पुत्र शिवांश धीरे-धीरे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी मन्नत पूरी करने का संकल्प निभाते हुए हरिद्वार पहुंचकर गंगाजल उठाया और दंडवत यात्रा शुरू की।

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यात्रा में उनका परिवार के सदस्य माता इंदिरा भोली,आरजू सोनम अमित आर्य विशाल साथ चल रहे है तथा मार्ग में श्रद्धालु उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं।

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