बीजेपी विधायक की बेटी के साथ शादी करनेवाले दलित युवक के पिता ने धमकी पर कही ये बात

भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा ने परिवार की इच्छा के खिलाफ एक दलित युवक से शादी रचाई। जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां साक्षी मिश्रा ने अपने पिता के खिलाफ धमकी देने और हत्या करवाने के लिए गुंडे भेजने का सनसनीखेज आरोप लगाकर कर वीडियो जारी किया है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसके पति अजितश ने भी जान का खतरा बताया है।

विधायक बोले- बेटी बालिग, धमकाने का आरोप गलत

जबकि, दूसरी तरफ बीजेपी के बरेली जिले के बिठारी चैनपुर से विधायक राजेश मिश्रा ने इस पूरे घटनाक्रम पर कहा- “मेरी बेटी बालिग है और उसे अपना फैसला लेने का अधिकार है। उसे किसी भी परिवार के सदस्य की तरफ से धमकाया नहीं गया है और न ही किसी ने धमकी दी है जो मुझसे जुड़ा है।”

BJP MLA Rajesh Mishra, Bareilly: My daughter is an adult and has a right to take a decision. She has not been threatened by any member of the family or any person associated with me. pic.twitter.com/tvD6ybwi0n

दलित युवक के पिता बोले- नहीं चाहते कोई कार्रवाई

उधर, साक्षी के साथ शादी करनेवाले दलित युवक अजितेश कुमार के पिता हरीश कुमार ने कहा- “मुझे उन दोनों (उनके बेटे और बीजेपी विधायक की बेटी) की तरफ से यह संदेश मिला है कि उनकी जान को खतरा है और उनको मारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन, वे सुरक्षित जगह पर हैं।”

Harish Kumar: I didn't want to take action as it was b/w the families, families knew each other. But his men sent them a message that they'll be killed. You can see she's taking names in the video. I sent marriage certificate & an application to SSP Bareilly & have now told media https://t.co/HWc5pzcF3G