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18 साल बाद घर में जन्मी बेटी, कांवड़ से 'बेटी बचाओ' का संदेश

By Maheshwar Prasad Singh
हिन्दुस्तान, देहरादून
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दिल्ली के रोहिणी निवासी अरुण ने 18 साल बाद बेटी होने की मन्नत पूरी होने पर कांवड़ यात्रा निकाली। उन्होंने हरिद्वार में भोलेनाथ का आशीर्वाद ले कर श्रद्धालुओं को 'हर घर में एक बेटी' का संदेश दिया। अरुण का मानना है कि बेटियाँ खुशहाली और सौभाग्य का प्रतीक होती हैं, इसलिए उनका सम्मान करना जरूरी है।

18 साल बाद घर में जन्मी बेटी, कांवड़ से 'बेटी बचाओ' का संदेश
18 साल बाद घर में जन्मी बेटी, कांवड़ से 'बेटी बचाओ' का संदेश

रुड़की। दिल्ली के रोहिणी निवासी अरुण 18 साल बाद बेटी होने की मन्नत पूरी होने पर भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। उनका कहना है कि भगवान शिव की कृपा से उनकी मनोकामना पूरी हुई, इसलिए वह कांवड़ लेकर हरिद्वार आए हैं। यात्रा के दौरान वह श्रद्धालुओं को "हर घर में एक बेटी" का संदेश भी दे रहे हैं। अरुण का कहना है कि बेटी घर की खुशहाली और सौभाग्य का प्रतीक होती है, इसलिए बेटियों का सम्मान और संरक्षण सभी की जिम्मेदारी है।

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Maheshwar Prasad Singh

लेखक के बारे में

Maheshwar Prasad Singh

शार्ट बायो : महेश्वर सिंह बीते नौ वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए निष्पक्ष, तथ्यपरक और जनहित से जुड़ी खबरों के लिए पहचाने जाते हैं। वर्तमान में वे हिन्दुस्तान अखबार में हरिद्वार जनपद के रुड़की क्षेत्र में टीम लीडर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
महेश्वर सिंह को पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव हैं। वर्तमान में वह प्रतिष्ठित हिन्दुस्तान अखबार में हरिद्वार जनपद के रुड़की क्षेत्र में टीम लीडर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वर्ष 2023 से इस भूमिका में रहते हुए अपराध के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर
महेश्ववर ने अपने करियर की शुरुआत 2017 में दैनिक जनवाणी और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2020 से प्रतिष्ठित हिन्दुस्तान अखबार से जुड़ा। वर्तमान में रुड़की सेंटर में टीम लीडर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन में पूरा करने के कारण पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छी समझ एवं पकड़ है। इसी वजह से क्राइम, आईआईटी, नगर निगम जैसे बीट पर अच्छी कमांड है।


विजन और अपराध रिपोर्टिंग
साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट, पुलिस, कोर्ट, अपराध से जुडी घटना क्रम, नगर निगम, आईआईटी से जुड़ी विषयों पर महेश्वर सिंह की गहरी समझ है। उन्होंने कई एक्सक्लूसिव खबरें भी घटनाक्रम से जुड़ी दिए हैं। महेश्वर का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्य परखता और विश्वसनीयता है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक प्रामाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
क्राइम, कोर्ट, नगर निगम, आईआईटी, सीबीआरआई, एनआईएच, राजनीति आदि रिपोर्टिंग।

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