पुत्र की हत्या के मामले में आरोपी पिता को भेजा जेल
पतना में एक पिता मुजाहिरूल हक (65) को अपने एकलौते पुत्र सफीकुल हक (22) की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीणों ने मंगलवार को उसे पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। आरोपी ने रविवार रात नशे की हालत में अपने बेटे की हत्या की।
पतना। एकलौता पुत्र की हत्या के आरोपी पिता मुजाहिरूल हक(65) को पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अपने ही बेटा के हत्या के आरोपी को ग्रामीणों ने मंगलवार को गांव में ही पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था। थाना प्रभारी अखिलेश कुमार यादव ने बताया कि विशनपुर गांव में बीते रविवार की रात करीब 10.30 बजे नशे के धुत पिता ने अपने एकलौते पुत्र सफीकुल हक(22)को सोये अवस्था में टांगी (कुल्हाड़ी) से मारकर हत्या कर दी थी।
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