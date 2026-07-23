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बेटी से दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी पिता गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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मोदीनगर के एक गांव में, पिता पर अपनी आठ साल की बेटी के साथ दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगा है। आरोप है कि पिता नशे में था और बेटी के विरोध करने पर उसकी पिटाई की। मां के पहुंचने पर आरोपी भाग गया। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

बेटी से दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी पिता गिरफ्तार

मोदीनगर, संजीव वर्मा। क्षेत्र के एक गांव में पिता पर आठ साल की बेटी आठ साल की बेटी से दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगा है। आरोप है नशे में धुत पिता ने दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध का शोर सुनकर मां पहुंची तो आरोपी भाग निकला। पुलिस ने मां की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र एक गांव की रहने वाली महिला का आरोप है कि उनकी आठ वर्षीय बेटी एक स्कूल में पढ़ाई करती हैं। दो दिन पहले रात के समय बेटी कमरे में सो रही थी। जबकि मां दूसरे कमरे में थी।

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इस बीच आरोपी पिता शराब के नशे में आया और बेटी के साथ छेड़खानी करने लगा। कुछ ही देर में दुष्कर्म की कोशिश की। बेटी ने विरोध कर शोर मचाया तो उसके साथ मारपीट भी की गई। बेटी की आवाज सुनकर मां मौके पर पहुंची और घटना का विरोध किया। इसपर आरोपी महिला को धक्का देकर मौके से फरार हो गया। मामले में महिला ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में तत्काल केस दर्ज कर लिया। एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर पूर्व में मधुबन बापूधाम थाने से गैंग्स्टर की कार्रवाई की गई थी। साथ ही निवाड़ी व मोदीनगर थाने में शराब तस्करी का केस भी दर्ज है।

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