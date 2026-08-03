पिता पर बेटी से नशे में दुष्कर्म के प्रयास का आरोप

रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। एक पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ नशे में दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा है। पत्नी का आरोप है कि पति की इस हरकत पर जब उसने विरोध किया तो उसने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को दी तहरीर में एक महिला ने बताया कि रविवार देर रात करीब एक बजे वह अपने तीन साल के पुत्र को अपने साथ लेकर सोई थी। वहीं उसकी 10 वर्षीय बेटी पास में दूसरी चारपाई पर सोई थी।

आरोप है कि उसका पति शराब के नशे में घर आया और पुत्री के पास जाकर सो गया। वहीं कुछ देर बाद उसकी पुत्री घबराकर शोर मचाने लगी। इस पर उसने बेटी को शांत कर दोबारा सुला दिया और कमरे की लाइट बंद कर दी। कुछ देर बाद उसकी पुत्री ने फिर शोर मचाया तो उसने लाइट जलाकर देखा। आरोप था कि उसका पति बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था। इस पर उसने बेटी को उसकी पकड़ से छुड़ाया। इस पर पति ने उसके साथ मारपीट की और पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। एएसआई विनीता नेगी ने बताया कि आरोपी पिता के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।