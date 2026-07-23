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स्कूल गई किशोरी का अपहरण, रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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स्कूल गई किशोरी का अपहरण, रिपोर्ट दर्ज

स्कूल गई किशोरी का अपहरण, रिपोर्ट दर्ज

क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण के मामले में एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज करके किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।किशोरी की बरामदगी नहीं होने से हत्या की आशंका जताई है। जिससे परिवार चिंतित है। गांव निवासी व्यक्ति ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री 14 जुलाई को सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। आरोप है कि गांव का ही एक युवक ओम अपने सहयोगियों के साथ उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। मामले की शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन अब तक किशोरी का कोई सुराग नहीं लग सका है।आरोपी

कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।पीड़ित ने आशंका जताई है कि उसकी पुत्री को बंधक बनाकर रखा गया है।उसके साथ कोई गंभीर अनहोनी हो सकती है। किशोरी बरामद नहीं होने पर हत्या की आशंका है। पीड़ित ने एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में किशोरी की बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज के ली गई है। किशोरी को शीघ्र बरामद कर लिया जाएगा।

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