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जानलेवा हमला में पिता-पुत्र को सात वर्ष की सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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गोंडा के जिला न्यायालय ने पिता और पुत्र को जानलेवा हमले के मामले में सात साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। उनके खिलाफ शिकायत में कहा गया कि उन्होंने पानी निकालने पर विरोध करने वाले तिलक राम पर हमला किया था। न्यायालय ने सबूतों को सुनने के बाद उन्हें दोषी करार दिया।

जानलेवा हमला में पिता-पुत्र को सात वर्ष की सजा

गोंडा, विधि संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने जानलेवा हमला करने के जुर्म में पिता और पुत्र को सात वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार वादी तिलक राम पुत्र जंगू निवासी उदवत नगर (इन्द्रानीपुरवा) थाना तरबगंज द्वारा 22 जुलाई 2021 इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि वह अपने घर का बरसाती पानी बाहर निकाल रहा था। इसी दौरान विपक्षीगण अमरेज पुत्र विदेशी, महेश व राजेश पुत्रगण अमरेज तथा अमरेज की पत्नी एक राय होकर उसके घर के पानी निकास को रोकने लगे।

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विरोध करने पर विपक्षीगणों ने वादी को अपशब्द कहे तथा अमरेज द्वारा लोहे की सरिया एवं महेश द्वारा चाकू से हमला किया गया। वादी की पत्नी सुनीता बीच-बचाव करने आयी तो उसके साथ भी मारपीट का प्रयास किया गया। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना तरबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त अमरेज व महेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। अदालत ने विचारण के दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात् आरोपितों अमरेज व महेश को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष की कैद व पंद्रह पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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