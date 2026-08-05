बहलाकर ले जाई गई किशोरी बरामद
इस्लामनगर के एक गांव में पिता ने आरोप लगाया कि गांव के युवक और उसके साले ने उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने की कोशिश की। पुलिस ने तहरीर पर मामला दर्ज कर किशोरी को सुरक्षित बरामद किया। आरोपियों की तलाश जारी है और किशोरी को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है।
इस्लामनगर। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने गांव के ही युवक और उसके साले पर अपनी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया है, जबकि आरोपियों की तलाश जारी है। प्रभारी निरीक्षक धनंजय सिंह ने बताया कि बरामद किशोरी को नियमानुसार वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है। उसके बयान दर्ज कराए जाने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।
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