कृषि यंत्रों पर अनुदान ,किसानों को मिलेगी राहत
फतेहपुर में उप कृषि निदेशक रामजतन मिश्र ने कृषि मशीनीकरण मिशन की जानकारी दी। इस मिशन के तहत फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, ड्रोन, और अन्य यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध होगा। दाल मिल के लिए भी पहल की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया राज्य और ब्लॉक स्तर पर होगी।
फतेहपुर। उप कृषि निदेशक रामजतन मिश्र ने बताया कि कृषि मशीनीकरण मिशन के तहत फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, ड्रोन, एकल यंत्र व फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। लागत 10 लाख से एक करोड़ तक। साथ ही दलहन मिशन में दाल मिल भी मिलेगी। कहा कि एग्रीगेटर का आवेदन राज्य स्तर पर होगा। अन्य के लिए पोर्टल पर ब्लॉकवार आवेदन होंगे।
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