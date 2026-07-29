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सावन शुरू होने से पहले प्रशासन हाई अलर्ट, संडेश्वरनाथ धाम और गुरुपदगिरि में सुरक्षा का अभेद्य घेरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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फोटो सावन शुरू होने से पहले प्रशासन हाई अलर्ट, संडेश्वरनाथ धाम और गुरुपदगिरि में सुरक्षा का अभेद्य घेरा -श्रावणी मेले की तैयारियों का सदर एसडीओ, एसडी

सावन शुरू होने से पहले प्रशासन हाई अलर्ट, संडेश्वरनाथ धाम और गुरुपदगिरि में सुरक्षा का अभेद्य घेरा

सावन माह के आगमन से पहले फतेहपुर प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट मोड में आ गया है। एक माह तक चलने वाले श्रावणी मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए अतिप्राचीन संडेश्वरनाथ धाम और धार्मिक-ऐतिहासिक महत्व वाले गुरुपदगिरि पर्वत क्षेत्र में सुरक्षा व सुविधा व्यवस्था को अभेद्य बनाने की तैयारी तेज कर दी गई है।

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सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा

बुधवार को सदर एसडीओ अनिल कुमार रमन, वजीरगंज एसडीपीओ सुनील कुमार पांडेय, बीडीओ शशि भूषण साहू और सीओ अमिता सिन्हा ने दोनों प्रमुख तीर्थस्थलों का संयुक्त निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंदिर परिसर, जलाभिषेक मार्ग, प्रवेश एवं निकास द्वार, पर्वतीय रास्तों, बैरिकेडिंग, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, चिकित्सा सहायता केंद्र, यातायात प्रबंधन तथा आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि मेले के प्रारंभ से पहले सभी व्यवस्थाएं हर हाल में पूर्ण कर ली जाएं।

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श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर ध्यान

प्रशासन का विशेष फोकस श्रद्धालुओं के सुरक्षित जलाभिषेक, सुगम पूजन-दर्शन और निर्बाध आवागमन पर है। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी, प्रभावी बैरिकेडिंग, पार्किंग व्यवस्था तथा भीड़ नियंत्रण के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। गुरुपदगिरि पर्वत की धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए वहां विशेष सतर्कता बरतने, संकीर्ण पर्वतीय मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थानीय प्रबंधन समितियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने गुरुपदगिरि पहाड़ के मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति, स्वास्थ्य शिविर, सेवादल, सुरक्षा बल, पेयजल, शौचालय, विश्राम शिविर तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पहाड़ के संकीर्ण मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती का निर्देश दिया ताकि श्रद्धालुओं का आवागमन सुरक्षित और सुगम बना रहे।

मंदिर प्रबंधन समिति के साथ बैठक

अधिकारियों ने संडेश्वरनाथ धाम में पेयजल, बिजली, चेंजिंग रुम, और अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। इसके बाद मंदिर प्रबंधन समिति के साथ बैठक कर भीड़ प्रबंधन और विधि-व्यवस्था की समीक्षा की गई। एसडीओ ने विशेष रूप से सोमवार के दिनों में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतार व्यवस्था लागू करने तथा अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती का निर्देश दिया। इस दौरान मुखिया राजेंद्र सिंह राजू ने मंदिर परिसर में स्थायी शौचालय और स्नानघर निर्माण की मांग रखी, जिस पर अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पूरे सावन माह सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जाएगी तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

फतेहपुर प्रशासन ने किसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की?
फतेहपुर प्रशासन ने लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।

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