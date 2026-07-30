Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

संदिग्ध हालत में जले युवक की इलाज के दौरान हुई मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

फतेहगंज पश्चिमी, संवाददाता। कस्बे की हुसैनी मस्जिद की देखभाल करने वाला संदिग्ध हालत में कपड़ों में आग लगने से गंभीर रूप से झुलस गया। इलाज के दौरान उनक

संदिग्ध हालत में जले युवक की इलाज के दौरान हुई मौत

फतेहगंज पश्चिमी, संवाददाता।

हुसैनी मस्जिद की देखभाल करने वाला संदिग्ध हालत में कपड़ों में आग लगने से गंभीर रूप से झुलस गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें उसने पत्नी पर आग लगाने का आरोप लगा रहा है।

घटना का विवरण

फतेहगंज पश्चिमी के मोहल्ला अंसारी निवासी अब्दुल कादिर मंगलवार को करीब 11.00 बजे घर में संदिग्ध हालत में कपड़ों में आग लगने से गंभीर रूप से झुलस गए। लपटों में घिरे अब्दुल कादिर को लोगों ने घर से निकल कर गली में भागते हुए देखा। लोगों ने आग बुझाई। अब्दुल कादिर गंभीर रूप से झुलस गए। परिजनों ने उन्हें बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया। बुधवार को इलाज के दौरान 28 वर्षीय अब्दुल कादिर की मौत हो गई। मौत से पूर्व उन्होंने वीडिया बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। वीडियो में अब्दुल कादिर पत्नी पर मानसिक प्रताड़ना एवं तेल डालकर आग लगाने का आरोप لگا रहे हैं। वे इस घटना के लिए पत्नी व उनके मायके वालों को जिम्मेदार बता रहे हैं। मोहल्ले के कुछ लोग आत्महत्या करने को पेट्रोल डालकर आग लगाने एवं घरेलू कलह की चर्चा कर रहे हैं लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस की रिपोर्ट

फतेहगंज पश्चिमी थाना प्रभारी प्रवीन कुमार ने बताया की पति पत्नी में विवाद चल रहा था पत्नी गैस पर खाना बना रही थी। इतने में पति ने पेट्रोल डाल लिया और आग लग गईं. जिसमे वह गंभीर रूप से जल गया। अस्पताल में ईलाज के दौरान मौत हो आगे जाँच की जा रही है

प्रश्न और उत्तर

अब्दुल कादिर कौन था?
अब्दुल कादिर फतेहगंज पश्चिमी के मोहल्ला अंसारी निवासी था।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Death Bareily Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।