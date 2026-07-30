संदिग्ध हालत में जले युवक की इलाज के दौरान हुई मौत

घटना का विवरण

फतेहगंज पश्चिमी के मोहल्ला अंसारी निवासी अब्दुल कादिर मंगलवार को करीब 11.00 बजे घर में संदिग्ध हालत में कपड़ों में आग लगने से गंभीर रूप से झुलस गए। लपटों में घिरे अब्दुल कादिर को लोगों ने घर से निकल कर गली में भागते हुए देखा। लोगों ने आग बुझाई। अब्दुल कादिर गंभीर रूप से झुलस गए। परिजनों ने उन्हें बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया। बुधवार को इलाज के दौरान 28 वर्षीय अब्दुल कादिर की मौत हो गई। मौत से पूर्व उन्होंने वीडिया बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। वीडियो में अब्दुल कादिर पत्नी पर मानसिक प्रताड़ना एवं तेल डालकर आग लगाने का आरोप لگا रहे हैं। वे इस घटना के लिए पत्नी व उनके मायके वालों को जिम्मेदार बता रहे हैं। मोहल्ले के कुछ लोग आत्महत्या करने को पेट्रोल डालकर आग लगाने एवं घरेलू कलह की चर्चा कर रहे हैं लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।