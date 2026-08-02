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बाइक सवार की मौत मामले में स्कॉर्पियो चालक पर प्राथमिकी, वाहन जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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एकमा में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की बाइक से टक्कर में 45 वर्षीय अमलेश प्रसाद की मौत हो गई। पत्नी सुभावती देवी के आवेदन पर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने स्कॉर्पियो जब्त कर ली है और फरार चालक की तलाश जारी है। दुर्घटना में दो अन्य लोग भी घायल हुए।

बाइक सवार की मौत मामले में स्कॉर्पियो चालक पर प्राथमिकी, वाहन जब्त

एकमा। छपरा-सीवान मुख्य मार्ग (एनएच-531) पर शनिवार की देर शाम स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार की मौत के मामले में रविवार को मृतक की पत्नी सुभावती देवी के आवेदन पर चालक के विरुद्ध एकमा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है, जबकि फरार चालक की तलाश में छापेमारी की जा रही है। थानाध्यक्ष रामबालक यादव ने बताया कि चालक की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

दुर्घटना का विवरण

जानकारी के अनुसार, शनिवार की देर शाम एकमा स्थित अलख नारायण सिंह उच्च विद्यालय के समीप तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टीवीएस एक्सएल मोपेड में जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसे में सीवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के पांडेपुर निवासी अमलेश प्रसाद (45) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि वह अपने भाई के साथ किसी कार्य से एकमा आए थे और वापस घर लौट रहे थे।

अन्य निर्दोष घायल

दुर्घटना के दौरान स्कॉर्पियो की चपेट में एकमा थाना क्षेत्र के हंसराजपुर गांव निवासी उपेंद्र सिंह और संतोष सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद चालक स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही एकमा थाना पुलिस ने उसका पीछा किया। पुलिस का पीछा होता देख चालक माने गांव के समीप वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया। दोनों घायलों को एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया।

मारपीट का मामला

मारपीट मामले में दोनों पक्षों की प्राथमिकी, सात नामजद तरैया, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के चांदपुरा गांव में हुई मारपीट की घटना को लेकर दोनों पक्षों ने रविवार को तरैया थाने में एक-दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। घायल सोनू कुमार की शिकायत पर कामेश्वर दास, मुकेश प्रसाद, दीपक प्रसाद, संजय प्रसाद, राजेश्वर प्रसाद और चंदन प्रसाद को नामजद किया गया है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि मारपीट के दौरान आरोपितों ने उनकी पत्नी का मंगलसूत्र भी छीन लिया। वहीं, दूसरे पक्ष के घायल राजेश्वर प्रसाद ने अपनी प्राथमिकी में सोनू कुमार को नामजद करते हुए आरोप लगाया है कि उसने नशे की हालत में उनकी पीठ पर चाकू मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

स्वागत - प्रश्नोत्तर

क्या दुर्घटना के बाद चालक फरार हो गया?
हाँ, दुर्घटना के बाद चालक स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गया।
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