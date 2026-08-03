बुलंदशहर : पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार, दो युवकों की मौत
बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में दो युवकों की मृत्यु हो गई। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई जिससे दोनों युवक कार में फंस गए। पुलिस और बचाव दल ने गैस कटर से कार के दरवाजे काटकर उन्हें बाहर निकाला लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
बुलंदशहर। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में दिल्ली-बदायूं स्टेट हाईवे पर गांव गंगाबास के पास रविवार देर रात सड़क हादसे में क्रेटा कार सवार डिबाई के दो युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार और अनियंत्रित हुई कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई, जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण दोनों युवक उसमें फंस गए। पुलिस और बचाव दल ने गैस कटर की मदद से कार के दरवाजे काटकर दोनों युवकों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस के अनुसार दोनों युवक डिबाई की ओर से बुलंदशहर की ओर जा रहे थे।
हादसे के बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक युवकों की शिनाख्त हिमांशु अग्रवाल पुत्र विनीत अग्रवाल 30 वर्ष मोहल्ला सराय किशनचंद, डिबाई और मन्नू पुत्र रामजीलाल 22 साल मोहल्ला सराय बरौनी, डिबाई के रूप में हुई। थाना प्रभारी विशंभर दयाल ने बताया कि दोनों मृतक युवकों की शिनाख्त हो गई है। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। हादसे की गंभीरता से जांच की जा रही है।
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