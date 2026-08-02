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पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में एक की मौत, एक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हुआ है। पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई थी। मृतक की पहचान सैफुद्दीन के रूप में हुई, जबकि घायल सलमान अली को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा।

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में एक की मौत, एक घायल
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में एक की मौत, एक घायल

अखंडनगर (सुलतानपुर), संवाददाता। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 178-1 पर सड़क हादसे न एक की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है। रविवार की सुबह करीब 5:00 बजे एक पिकअप कुछ सामान लेकर गाजीपुर से लखनऊ की तरफ जा रही थी। रास्ते में किलोमीटर 178.01 रायपुर गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। वाहन की नीचे दबने से ड्राइवर सैफुद्दीन पुत्र अब्दुल रहमान उम्र 35 वर्ष गांव गजपतिपुर थाना महोली जनपद सीतापुर एवं गाड़ी में खलासी का काम कर रहा सलमान अली पुत्र अनीस अली गांव सहादत नगर थाना मिश्रित सीतापुर गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपीडा के लोगों ने एंबुलेंस के माध्यम से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अखण्ड नगर पहुंचाया।

जहां पर सलमान अली का उपचार हो रहा है सैफुद्दीन को डॉक्टर ने मृत घोषित किया। थानाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया मृतक की पहचान के आधार पर उसके परिवार को सूचना दिए दी गई है। कुछ ही घंटे में परिवार के लोग पहुंच रहे हैं। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा।

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