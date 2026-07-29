हाईवे पर डाक पार्सल वाहन की भिड़ंत, चालक की मौत
कंजिया गांव के पास तड़के हुआ हादसा, पुलिस और एनएचआई की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला शव (फोटो) नवाबगंज। कानपुर-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवा
कानपुर-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार तड़के हुए सड़क हादसे में डाक पार्सल वाहन के चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही नवाबगंज पुलिस मौके पर पहुंची और एनएचआई कर्मियों की मदद से काफी प्रयास के बाद चालक को वाहन से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार बुधवार भोर करीब चार बजे थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम कंजिया के पास कानपुर-वाराणसी हाईवे पर डाक पार्सल वाहन चला रहे 45 वर्षीय सुभाष पाल पुत्र सुरेश चंद्र पाल, निवासी गडरानी, थाना बिल्हौर, जनपद कानपुर, ने आगे चल रहे किसी अन्य वाहन में पीछे से टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी तेज थी कि डाक पार्सल वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक उसमें फंस गया। हादसे की सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक राजेंद्र पाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एनएचआई की टीम के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद चालक को वाहन से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए हाइवे पर यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने व्यवस्थित कराया। प्रभारी निरीक्षक पंकज अवस्थी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई में जुटी है।
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