सिरसागंज में बाइक सवारों को रौंदा, युवक की मौके पर मौत

सिरसागंज क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में मंगलवार को जसबंतनगर के गांव धरवार निवासी बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनको सिरसागंज के अस्पताल में लाया गया जहां एक युवक को मृत घोषित कर दिया। दूसरे घायल का उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी के बाद परिजन सिरसागंज पहुंचे और परिवार में चीख पुकार मच गई। घायल को परिजन सरकारी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कराकर ले गए। जसबंतनगर के धरवार निवासी 30 वर्षीय अंशुल पुत्र प्रेमचंद्र और 20 वर्षीय राहुल कुमार पुत्र अशोक कुमार बाइक से फिरोजाबाद जा रहे थे। जैसे ही वे सिरसागंज थाने के कठफोरी के पास पहुंचे तो पीछे से तेज रफ्तार आते वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।