सिरसागंज में बाइक सवारों को रौंदा, युवक की मौके पर मौत
सिरसागंज में हुए एक सड़क हादसे में जसबंतनगर के धरवार गांव के दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान एक युवक को मृत घोषित किया गया, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा। परिवार में शोक की लहर।
सिरसागंज क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में मंगलवार को जसबंतनगर के गांव धरवार निवासी बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनको सिरसागंज के अस्पताल में लाया गया जहां एक युवक को मृत घोषित कर दिया। दूसरे घायल का उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी के बाद परिजन सिरसागंज पहुंचे और परिवार में चीख पुकार मच गई। घायल को परिजन सरकारी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कराकर ले गए। जसबंतनगर के धरवार निवासी 30 वर्षीय अंशुल पुत्र प्रेमचंद्र और 20 वर्षीय राहुल कुमार पुत्र अशोक कुमार बाइक से फिरोजाबाद जा रहे थे। जैसे ही वे सिरसागंज थाने के कठफोरी के पास पहुंचे तो पीछे से तेज रफ्तार आते वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर जा गिरे और अंशुल गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कठफोरी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए एनएचएआई एंबुलेंस के ड्राइवर बंसन्त और ईएमटी दिनेश के सहयोग से सिरसागंज के सरकारी अस्पताल भिजवाया।चिकित्सकों ने अंशुल को मृत घोषित कर दिया। वहीं राहुल को पहले सीएचसी सिरसागंज में भर्ती कराया। इसके बाद परिजन आ गए और उसकी गंभीर हालत को देखते हुए ट्रॉमा सेंटर फिरोजाबाद रेफर कराकर ले गए।
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