Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सिरसागंज में बाइक सवारों को रौंदा, युवक की मौके पर मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
Follow us on Google News
share

सिरसागंज में हुए एक सड़क हादसे में जसबंतनगर के धरवार गांव के दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान एक युवक को मृत घोषित किया गया, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा। परिवार में शोक की लहर।

सिरसागंज में बाइक सवारों को रौंदा, युवक की मौके पर मौत

सिरसागंज क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में मंगलवार को जसबंतनगर के गांव धरवार निवासी बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनको सिरसागंज के अस्पताल में लाया गया जहां एक युवक को मृत घोषित कर दिया। दूसरे घायल का उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी के बाद परिजन सिरसागंज पहुंचे और परिवार में चीख पुकार मच गई। घायल को परिजन सरकारी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कराकर ले गए। जसबंतनगर के धरवार निवासी 30 वर्षीय अंशुल पुत्र प्रेमचंद्र और 20 वर्षीय राहुल कुमार पुत्र अशोक कुमार बाइक से फिरोजाबाद जा रहे थे। जैसे ही वे सिरसागंज थाने के कठफोरी के पास पहुंचे तो पीछे से तेज रफ्तार आते वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर जा गिरे और अंशुल गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कठफोरी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए एनएचएआई एंबुलेंस के ड्राइवर बंसन्त और ईएमटी दिनेश के सहयोग से सिरसागंज के सरकारी अस्पताल भिजवाया।चिकित्सकों ने अंशुल को मृत घोषित कर दिया। वहीं राहुल को पहले सीएचसी सिरसागंज में भर्ती कराया। इसके बाद परिजन आ गए और उसकी गंभीर हालत को देखते हुए ट्रॉमा सेंटर फिरोजाबाद रेफर कराकर ले गए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Firozabad Latest News Road Accident Hospital अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।