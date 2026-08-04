सड़क हादसे में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत
पिपरा, एक संवाददाता एनएच 327ई पर पथरा के समीप सोमवार देर शाम हुए सड़क
पिपरा, एक संवाददाता एनएच 327ई पर पथरा के समीप सोमवार देर शाम हुए सड़क हादसे में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में महिला के साथ उनके जीजा की पहले ही मौत हो चुकी थी। मृतका की पहचान कटैया मिलिक निवासी मो. शमशेर की पत्नी सुवेदा खातून के रूप में हुई है। वे अपने जीजा मो. प्रवेज आलम के साथ बाइक पर अपने माइके चैनसिंहपट्टी जा रही थीं तभी तेज रफ्तार बस ने उन्हें टक्कर मार दी थी। इस हादसे में सुवेदा खातून अपने पीछे तीन मासूम संतान छोड़ गई हैं। बड़ी बेटी खुशनसी - 11 वर्ष छोटी बेटी खुशबू - 7 वर्ष बेटा अलिशेर - 10 वर्ष बेटे अलिशेर भी हादसे में गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज जारी है।
परिवार पर एक साथ जीजा के साथ अब सुवेदा के जाने से गम का पहाड़ टूट पड़ा है। घर में मातम का माहौल है। गौरतलब है कि सोमवार शाम करीब 4 बजे पथरा हॉट मिक्स प्लांट के पास बस ने बाइक को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में बाइक चला रहे प्रवेज आलम की घटना-स्थल पर ही मौत हो गई थी। घायल सुवेदा खातून और उनके बेटे अलिशेर को सदर अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया था जहां इलाज के दौरान सुवेदा ने दम तोड़ दिया।ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा और बच्चों के भरण-पोषण में मदद की मांग की है।
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